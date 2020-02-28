ещё! выкл. сиськи
« nevrika: У Сильвио шоколадный день ) Одни трубочисты ) »
28.02.2020 11:40 | тексты от nevrika | комментарии: 0  ↓ 
Действенный метод лечения забывчивости ) Продаете вы человеку вещь например за 1200. Он спрашивает цену, слушает, а через несколько дней косит под дурака - сколько ты там говорил? А вы и сами уже забыли точную цифру... Называйте цену с запасом превышающую стартовую. В данном случае 1900. И тут же услышите - как 1900?! Ты же говорил 1200!
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