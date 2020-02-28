28.02.2020 11:40 | тексты от nevrika | комментарии: 0 ↓ от Действенный метод лечения забывчивости ) Продаете вы человеку вещь например за 1200. Он спрашивает цену, слушает, а через несколько дней косит под дурака - сколько ты там говорил? А вы и сами уже забыли точную цифру... Называйте цену с запасом превышающую стартовую. В данном случае 1900. И тут же услышите - как 1900?! Ты же говорил 1200!