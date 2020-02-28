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« Лелик: @silvio, ты куда/зачем пропадал? »
28.02.2020 15:45 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.
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