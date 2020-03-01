01.03.2020 10:46 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Жена говорит мужу: — Вот вспомни фильм «Семнадцать мгновений весны», Щтирлиц свою жену не видел 16 лет! Он ей 16 лет верность хранил!

— Это она так думала...

— Он не мог ее обманывать!

— Ага, весь третий Рейх — мог, а ее не мог!