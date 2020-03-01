ещё! выкл. сиськи
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01.03.2020 10:46 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Жена говорит мужу: — Вот вспомни фильм «Семнадцать мгновений весны», Щтирлиц свою жену не видел 16 лет! Он ей 16 лет верность хранил!
— Это она так думала...
— Он не мог ее обманывать!
— Ага, весь третий Рейх — мог, а ее не мог!
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