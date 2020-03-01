ещё! выкл. сиськи
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01.03.2020 12:35 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Установлено место и время вербовки Трампа...
Дональд Трамп с первой женой Иваной Трамп в Ленинграде. СССР, 1987 год.
1484x1244, 163 Kb / Дональд Трамп, Ленинград, ссср

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WWWolfy | 01.03.2020 12:44
как мало народу.. и ни одного китайца..
80е !
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