01.03.2020 22:21 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0 ↓ от Московский патриарх, Далай–Лама и главный раввин Израиля катаются на лодке по озеру. Вдруг видят — на берегу кафе.



Раввин говорит:



— Неплохо бы подкрепиться! — выпрыгнул из лодки и побежал пешком по воде к берегу.



Далай–Лама, поразмыслив, тоже вышел из лодки и, не спеша, отправился по водной глади вслед за раввином.



Московский патриарх сидит и думает:



— Как же так? Эти два нехристя разгуливают по воде аки по суху, так неужели же я, глава МПЦ, наместник Бога на земле, не смогу повторить то же самое?



Сказано — сделано: ступил Московский патриарх за борт лодки и... начал тонуть.



Раввин смотрит с берега на бултыхания Московского патриарха и говорит, обращаясь к Далай–Ламе:



— Наверное–таки надо было ему сказать про деревянные столбики под водой?



Далай-Лама:



- Какие столбики?