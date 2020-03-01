|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
01.03.2020 22:21 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0 ↓
Московский патриарх, Далай–Лама и главный раввин Израиля катаются на лодке по озеру. Вдруг видят — на берегу кафе.
Раввин говорит:
— Неплохо бы подкрепиться! — выпрыгнул из лодки и побежал пешком по воде к берегу.
Далай–Лама, поразмыслив, тоже вышел из лодки и, не спеша, отправился по водной глади вслед за раввином.
Московский патриарх сидит и думает:
— Как же так? Эти два нехристя разгуливают по воде аки по суху, так неужели же я, глава МПЦ, наместник Бога на земле, не смогу повторить то же самое?
Сказано — сделано: ступил Московский патриарх за борт лодки и... начал тонуть.
Раввин смотрит с берега на бултыхания Московского патриарха и говорит, обращаясь к Далай–Ламе:
— Наверное–таки надо было ему сказать про деревянные столбики под водой?
Далай-Лама:
- Какие столбики?
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 106048 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 215 / 360| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————