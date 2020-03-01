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01.03.2020 22:21 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
Московский патриарх, Далай–Лама и главный раввин Израиля катаются на лодке по озеру. Вдруг видят — на берегу кафе.

Раввин говорит:

— Неплохо бы подкрепиться! — выпрыгнул из лодки и побежал пешком по воде к берегу.

Далай–Лама, поразмыслив, тоже вышел из лодки и, не спеша, отправился по водной глади вслед за раввином.

Московский патриарх сидит и думает:

— Как же так? Эти два нехристя разгуливают по воде аки по суху, так неужели же я, глава МПЦ, наместник Бога на земле, не смогу повторить то же самое?

Сказано — сделано: ступил Московский патриарх за борт лодки и... начал тонуть.

Раввин смотрит с берега на бултыхания Московского патриарха и говорит, обращаясь к Далай–Ламе:

— Наверное–таки надо было ему сказать про деревянные столбики под водой?

Далай-Лама:

- Какие столбики?
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