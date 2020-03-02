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02.03.2020 07:16 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«Голодное» дерево в Ирландии почти съело лавочку.
Оно пытается это сделать уже 80 лет.

Платан кленолистый, растущий возле Кингс-Иннс в Дублине, почти поглотил стоящую рядом скамейку.
По оценкам специалистов, дереву до 120 лет. Платаны в столице Ирландии массово высаживали в XIX веке. Врастать в скамейку дерево начало в 1940-х, вспоминают старожилы.

За свой «аппетит» платан получил прозвище Голодное дерево, стал туристической достопримечательностью и даже появился на обложке путеводителя по городу.
1200x663, 295 Kb / дерево, скамейка, Ирландия, Дублин, платан

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