ещё! выкл. сиськи
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08.03.2020 16:41 | ссылки от pol | комментарии: 7  ↓ 

комментарии
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seregin691 | 08.03.2020 21:47
мне нравится их концерт во Франции
pol | 08.03.2020 21:53
seregin691 (21:47), и каково?!
pol | 08.03.2020 21:55
seregin691 (21:47), заметь, насколько сложные темы, даже ветераны классики отступают во многом
Bob Tot | 08.03.2020 22:38
лучше б таги оформить сподобились
pol | 08.03.2020 23:08
Bob Tot (22:38), понятно теперь, кто мой минусатор комментов
seregin691 | 08.03.2020 23:58

мое открытие этой команды началось в этой композиции
pol | 09.03.2020 01:19
seregin691 (23:58), прекрасно! это надо ж так искусно сочетать легкий эмбиент с классикой, в некоторых темах еще и джангл прибавили
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