ещё! выкл. сиськи
« sgn: @Vintorezz, она постоянно уходит »
08.03.2020 17:25 | ссылки от sgn | комментарии: 4  ↓ 
"Ну и где ваша хвалёная Армата?"

комментарии
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atrox | 08.03.2020 18:27
Фсё панятна. Остался только один вопрос: "Афтар, зайчем тебе гомогенная броня лба, раз башня всё равно необитаемая?"
Гаткий | 08.03.2020 19:17
Дорогущая она получается, а так танк очень хорош, заявляю вам с дивана!
claskyclasky | 08.03.2020 19:25
да забаньте уже диванных военных, я на блог сиськи захожу смотреть а не хуйню читать про армату и хохлоговно
supershmel | 08.03.2020 22:40
ждём аккумы с теслы трака новые и сможем зависти, а то прикуривать приходится по кд
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