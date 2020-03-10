ещё! выкл. сиськи
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10.03.2020 12:05 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 6  ↓ 
Маша поняла, что нужно всерьёз браться за учёбу, когда ей наступило 18 лет, а грудь всё ещё не росла.
комментарии
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Nick7rus | 10.03.2020 12:35
Наступило, вступило, выступило.
Murrzik777 | 10.03.2020 12:38
Nick7rus (12:35), можно проще - вставило
kikos06 | 10.03.2020 12:45
А на что ей наступило, если сисек нет?
dimas | 10.03.2020 12:49
kikos06 (12:45), на моцк.
Nick7rus | 10.03.2020 12:53
Исполнилось - правильное слово.
Моя твоя учи русский языка
Murrzik777 | 10.03.2020 13:25
Nick7rus (12:53), она же неуч. У неё наступило.
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