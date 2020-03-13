ещё! выкл. сиськи
« болт: то жить не захочет твой Ангел-Хранитель. и выберет яд или нож. »
13.03.2020 09:21 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
- Мы провели тесты и выявили в России 28 больных короновирусом
- А сколько тестов провели?
- 28
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 106272 | ваш уровень доступа: гость
в настоящий момент ресурс может работать чуть менее, чем полностью, так как наш хостинг провайдер немного приуныл. мы верим в лучшее и надеемся на его скорейшее выздоровление. приносим извинения за сложившиеся обстоятельства
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 252 / 360| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer