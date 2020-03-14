ещё! выкл. сиськи
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14.03.2020 13:29 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Весна пришла...
СССР, май 1971 г.
1481x1024, 360 Kb / ч/б, бескозырка, платье, букет, цветы, весна, СССР, пакет, мост, лес

комментарии
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Bob Tot | 14.03.2020 13:35
покет?
Что там происходит вообще. Она не может спуститься или подняться на 20 см твердой поверхности?
Vintorezz | 14.03.2020 13:41
Мне кажется сейчас труп в канаву скинут, под плиту.
supershmel | 14.03.2020 14:04
Bob Tot (13:35), может второй сейчас на неё труханы будет надевать
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