ещё! выкл. сиськи
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15.03.2020 10:44 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Главврач делает обход больницы.

- Как пациент с подозрением на коронавирус?

- Нормально. Положили в отдельную палату. Назначили специальную диету.

- Что за диета?

- Кормим блинами.

- Почему блинами?

- В щель между полом и дверью больше ничего не проходит…
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