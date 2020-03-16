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16.03.2020 12:27 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Зайду завтра
Марианна Бахмайер покидает здание суда. ФРГ, 5 марта 1981 года. Рецидивист Клаус Грабовски изнасиловал и убил 6-летнюю дочь Бахмайер, на суде всячески кривлялся. 6 марта 1981 года Марианна Бахмайер явилась в зал заседаний прихватив с собой пистолет и в перерыве всадила в злодея 8 пуль. 2 марта 1983 года присяжные Любекского окружного суда приговорили Бахмайер к 6 годам тюремного заключения за убийство и незаконное хранение оружия. Отбыв три года была досрочно освобождена.
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