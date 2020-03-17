ещё! выкл. сиськи
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17.03.2020 04:14 | интересное от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Подводные сосульки, или брайниклы, возникают, когда слабосоленая вода перемешивается с океанской. Опускаясь ко дну, брайникл замораживает все живое на своем пути.

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