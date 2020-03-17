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17.03.2020 06:13 | прочее от IRS12 | комментарии: 4  ↓ 
Лето. Я пишу из красивого места в нашей лесо-степной полосе...

комментарии
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IRS12 | 17.03.2020 06:20
Я пишу из поганого места.
Я в болоте подобна лучу!
Потому что ты лодырь и бездарь,
Но работать сама – НЕ ХОЧУ!
kikos06 | 17.03.2020 06:40
Простите, ибо хуета.
IRS12 | 17.03.2020 06:44
На вкус и цвет
IRS12 | 17.03.2020 06:45
Для меня это

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Простите, ибо хуета.
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