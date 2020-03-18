18.03.2020 09:05 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от — Сэр, если вы назовете мне очень вескую причину, по которой вы превысили скорость, причем такую причину, какой я раньше не слышал, я вас отпущу.

— Год назад моя жена сбежала с полицейским, и, когда я увидел, что вы преследуете меня, то подумал, что вы возвращаете ее.

— Хорошего вам дня, сэр!