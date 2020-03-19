ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: Евреи напряглись »
19.03.2020 10:09 | тексты от mxx | комментарии: 3  ↓ 
Путин приехал открывать новый бассейн, не удержался и опять поймал щуку.
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dimas | 19.03.2020 10:11
Леща ему надо словить, леща!
болт | 19.03.2020 11:36
Чота надоели эти убогие "анекдоты" про путина. Минус -
WWWolfy | 19.03.2020 12:04
и нашёл амфору, да )
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