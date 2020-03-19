ещё! выкл. сиськи
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19.03.2020 13:59 | тексты от nevrika | комментарии: 1  ↓ 
Смотр на флоте. Море, солнце, чайки...
Экипаж в парадной форме, чистые, выбритые. Настроение у всех приподнятое, адмирал в восторге от корабля и экипажа... Идет вдоль строя, нахваливает матросов. Вдруг, в конце шеренги, замечает последнего... Рост метр двадцать, грязная тельняшка, бескозырка на ушах, морда в мазуте....
Адмирал, в шоке:
- На кого ты похож, уебище?!
- На бабушку Галю...
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болт | 19.03.2020 14:10
В Армии у сослуживца фамилия была - Бык. На вечерней поверке звучало!
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