ещё! выкл. сиськи
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22.03.2020 13:01 | интересное от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Новый формат досуга в каникулы!
Всем уже известно что из соображений безопасности многие культурно массовые мероприятия отменяются. Однако, вместе с тем, появилась возможность посещать многие музеи онлайн. Появилась так же возможность смотреть в онлайн многие отменённые видеоспектаклибалетыоперы- и всё это, совершенно бесплатно...

Высылаем Вам подборку.

&#9745;Эрмитаж
https://bit.ly/33nCpQg

&#9745;пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К
https://bit.ly/39VHDoI

&#9745; Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин
https://bit.ly/2TTSr1f

&#9745; Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина
https://bit.ly/39OINlQ

&#9745;До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»
по промокоду КАРАНТИН
https://arzamas.academy/promo

&#9745;Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева
https://www.bolshoi.ru/about/relays/

&#9745; проект Гугла Arts and Culture
https://artsandculture.google.com/

&#9745; Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:
https://bit.ly/2TRdiSQ

&#9745; Третьяковская галерея
https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…

&#9745; Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
https://bit.ly/3d08Zfm

&#9745; цифровые архивы Уффици
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives

&#9745; Лувр
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne

&#9745; Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
https://bit.ly/2IOQDjq

&#9745; Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов
https://www.britishmuseum.org

&#9745; Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале
https://www.youtube.com/user/britishmuseum

&#9745; Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск
https://www.museodelprado.es

&#9745; музеи Ватикана и Сикстинская капелла
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind..

&#9745; Метрополитен-музей, Нью-Йорк
https://www.metmuseum.org

&#9745; онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ
https://www.moma.org/collection/

&#9745; онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
https://www.guggenheim.org/collection-online

&#9745; музей Сальвадора Дали
https://bit.ly/33iHVmX

&#9745; видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery

&#9745; Смитсоновский музей
https://www.si.edu/exhibitions/online

&#9745; Национальный музей в Кракове
https://bit.ly/3d29dT0

&#9745; Музей изобразительных искусств в Будапеште
https://bit.ly/3d08L80

&#9745; музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников
https://34travel.me/post/nyc-museums"

комментарии
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supershmel | 22.03.2020 13:43
https://bit.ly/2TTSr1f дохлая
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&#9745; музеи Ватикана и Сикстинская капелла дохлая
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind..
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&#9745; видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery
при копирования ссылка заебашилась
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https://34travel.me/post/nyc-museums" дохлая надо https://34travel.me/post/nyc-museums кто то бахнул в конец " и поломал
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