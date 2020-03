22.03.2020 13:01 | интересное от IRS12 | комментарии: 1 ↓ от

Всем уже известно что из соображений безопасности многие культурно массовые мероприятия отменяются. Однако, вместе с тем, появилась возможность посещать многие музеи онлайн. Появилась так же возможность смотреть в онлайн многие отменённые видеоспектаклибалетыоперы- и всё это, совершенно бесплатно...



Высылаем Вам подборку.



☑Эрмитаж

https://bit.ly/33nCpQg



☑пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К

https://bit.ly/39VHDoI



☑ Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин

https://bit.ly/2TTSr1f



☑ Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина

https://bit.ly/39OINlQ



☑До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»

по промокоду КАРАНТИН

https://arzamas.academy/promo



☑Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева

https://www.bolshoi.ru/about/relays/



☑ проект Гугла Arts and Culture

https://artsandculture.google.com/



☑ Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:

https://bit.ly/2TRdiSQ



☑ Третьяковская галерея

…/the-state-tretyakov-gal…



☑ Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена

https://bit.ly/3d08Zfm



☑ цифровые архивы Уффици

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives



☑ Лувр

https://bit.ly/2WciGBi

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne



☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

https://bit.ly/2IOQDjq



☑ Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов

https://www.britishmuseum.org



☑ Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале

https://www.youtube.com/user/britishmuseum



☑ Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск

https://www.museodelprado.es



☑ музеи Ватикана и Сикстинская капелла

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind..



☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк

https://www.metmuseum.org



☑ онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ

https://www.moma.org/collection/…



☑ онлайн-коллекция музея Гуггенхайм

https://www.guggenheim.org/collection-online



☑ музей Сальвадора Дали

https://bit.ly/33iHVmX



☑ видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении



☑ Смитсоновский музей

https://www.si.edu/exhibitions/online



☑ Национальный музей в Кракове

https://bit.ly/3d29dT0



☑ Музей изобразительных искусств в Будапеште

https://bit.ly/3d08L80



☑ музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников

