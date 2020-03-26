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26.03.2020 09:29 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

700x936, 48 Kb / олимпиада, Токио, Япония, коронавирус

комментарии
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Vintorezz | 26.03.2020 09:30
Вот только в 1964 году Олимпиаду никуда не переносили.
dimas | 26.03.2020 12:56
В 1964 году олимпиаду не переносили! Её просто сдвинули на 1 месяц из-за аномальной жары.
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