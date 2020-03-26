ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: browsec »
26.03.2020 10:21 | тексты от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
- Я думала, что папа с нуля бизнес начинал!
- Если с нуля начинать, то ноль получается.
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болт | 26.03.2020 11:07
-Для начала бизнеса нужен стартовый капитал
- - а где его взять?
-Ну-у, для этого нужен пистолет, хотя-бы стартовый.
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в настоящий момент ресурс может работать чуть менее, чем полностью, так как наш хостинг провайдер немного приуныл. мы верим в лучшее и надеемся на его скорейшее выздоровление. приносим извинения за сложившиеся обстоятельства
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