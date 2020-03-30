ещё! выкл. сиськи
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30.03.2020 19:11 | интересное от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 
Официантки ресторана гостиницы "Националь" обслуживают иностранных туристов, 1969 год, СССР

Эта мера предосторожности была направлена против гонконгского гриппа, который упомянут Владимиром Высоцким в его «Балладе об уходе в рай»:
"Разбудит нас какой–то тип
И пустит в мир, где в прошлом войны, боль и рак.
Где побеждён гонконгский грипп.
На всем готовеньком ты счастлив ли? Дурак".
800x569, 196 Kb / ч/б, маска, ссср, поднос, бутылка, ресторан, гостиница, пиджак, бокал, алкоголь

комментарии
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supershmel | 30.03.2020 19:16
волосню с головы в супы кидают
Vintorezz | 30.03.2020 19:20
supershmel (19:16), в ссср такой хуйни не было
dimas | 30.03.2020 19:20
Пизда с бутылками - уволить нахуй!
supershmel | 30.03.2020 20:02
Vintorezz (19:20), волосы не выпадали?
Vintorezz | 30.03.2020 20:25
supershmel (20:02), только не в суп
supershmel | 30.03.2020 20:30
Vintorezz (20:25), пока несешь у них не хвостов собранных ни на тарелках крышек нет
Vintorezz | 30.03.2020 20:36
supershmel (20:30), там лаком забетонированно
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