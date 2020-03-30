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30.03.2020 19:22 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Отделение пневмопочты в Нью-Йорке, 1914

Сейчас мало кто представляет, с каким размахом в прошлом веке использовали пневматическую почту. В одном только Париже было проложено 440 км труб, по которым со скоростью до 60 км/ч носились капсулы с письмами. В Нью Йорке же письма и посылки отправляли в 9 кг контейнерах — хорошо видны в правой части кадра.
1024x737, 205 Kb / Нью-Йорк, почта, США, труба, посылка, письма

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