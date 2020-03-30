ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @WWWolfy, за член? »
30.03.2020 19:28 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Битлы перед концертом в Манчестере, 7 декабря 1965 года, Англия

В 1950–60–е годы в Англии остро стояла проблема со смогом. Особо выделяется Великий Лондонский смог, продлившийся с 5 по 9 декабря, и унесший от 4 до 12 тысяч жизней. Всего же заболевших было пордка 100 тысяч.
800x551, 90 Kb / битлз, beatles, маккартни, леннон, ч/б, сигарета, маска, смог, Англия

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 106840 | ваш уровень доступа: гость
в настоящий момент ресурс может работать чуть менее, чем полностью, так как наш хостинг провайдер немного приуныл. мы верим в лучшее и надеемся на его скорейшее выздоровление. приносим извинения за сложившиеся обстоятельства
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 236 / 368| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer