ещё! выкл. сиськи
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30.03.2020 19:44 | прочее от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 

1500x938, 588 Kb / жаба, одуванчик, лягушка, цветок, шляпа

комментарии
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atrox | 30.03.2020 20:02
Бро, я специально тебя разбанил, чтобы регулярно сообщать тебе, что ты задолбал, как стая дятлов. Да, в этом есть некоторая непоследовательность с моей стороны, но мне похуй.
Vintorezz | 30.03.2020 20:23
atrox (20:02), ась?
atrox | 30.03.2020 20:29
Vintorezz (20:23), хуясь! Глухим обедню по два раза не служат.
kikos06 | 30.03.2020 20:34
atrox (20:02), Vintorezz (20:23), мальчики, выебте друг друга!
Vintorezz | 30.03.2020 20:37
kikos06 (20:34), ась?
atrox | 30.03.2020 21:00
kikos06 (20:34), ты повар, я сантехник - давай вместе выебем грузчика!
pol | 30.03.2020 21:11
atrox (21:00), он дурака включил
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