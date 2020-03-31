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31.03.2020 13:53 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Постер фильма "Молчание ягнят", 1990 год, США

На постере к знаменитому фильму "Молчание ягнят" изображено лицо Джоди Фостер, рот которой закрывает бабочка. На спине бабочки угадывается череп, который, однако, таковым не является. Это фотография семи обнажённых женщин, поставленных в разные позы. Первый вариант этой фотографии был сделан Филиппом Халсманом в 1951 году по эскизу Сальвадора Дали.
В фильме преступник помещал куколку бабочки в рот своих жертв, что символизировало его перерождение в женщину, подобно метаморфозу насекомого.
540x800, 98 Kb / постер, фильм, молчание ягнят, Джоди Фостер, череп, бабочка, куколка, Сальвадор Дали

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