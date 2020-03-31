ещё! выкл. сиськи
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31.03.2020 19:37 | интересное от Vintorezz | комментарии: 8  ↓ 

1185x646, 215 Kb / коронавирус

комментарии
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WWWolfy | 31.03.2020 19:48
а где в 3м случае смерть на графике ?
15%, а чёрное не нарисовано

не тара пися
supershmel | 31.03.2020 19:55
период заразности при иммунитете это как
frosty | 31.03.2020 20:02
это так - ты будешь заразный еще период после выздоровления до 8дней
supershmel | 31.03.2020 20:08
frosty (20:02), это я понял, но по полоске симптомы кончились уже - значит выздоровел. если от гриппа выздоровел то вроде можно на работу учёбу.. не заразишь никого, а тут непонятки
anchoras | 31.03.2020 20:52
supershmel (20:08), выздоровел и появление иммунитета - это таки две разницы.
kikos06 | 31.03.2020 21:13
Насекомое мёд жрёт ему похуй на все вирусы..
supershmel | 31.03.2020 21:16
kikos06 (21:13), еще полирну https://www.pravda.ru/news/health/1481622-virus/ и збс
Safich | 31.03.2020 22:09
Я вот думаю что теория с БЦЖ возможно имеет право на жизнь
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