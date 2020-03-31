ещё! выкл. сиськи
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31.03.2020 20:27 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
В связи с текущей эпидимиологической ситуацией предлагаю вернуть моду на шляпы и трости. Приветствуя знакомого человека вы поднимите шляпу, тем самым это избавит вас от телесных контактов, а трость вам понадобится если кто-то всё таки захотел нарушить данное правило!
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kikos06 | 31.03.2020 20:36
Не смешно, но жизненно.
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