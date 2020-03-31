ещё! выкл. сиськи
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31.03.2020 20:28 | тексты от mxx | комментарии: 5  ↓ 
Заскучавшие от отсутствия людей на улицах полицейские, начали подбрасывать наркотики друг другу.
комментарии
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kikos06 | 31.03.2020 20:35
Не смешно.
Berencev | 31.03.2020 20:36
Это типа как школьники в "сифу" играют тряпкой для доски ?
supershmel | 31.03.2020 20:41
kikos06 (20:35), тебе подкинули?
kikos06 | 31.03.2020 21:11
supershmel (20:41), пока твоё кино посмотрел, почти до дома доехал..
supershmel | 31.03.2020 21:15
kikos06 (21:11), главное чтоб не подкинули ничего домой
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