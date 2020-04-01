ещё! выкл. сиськи
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01.04.2020 13:35 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 1  ↓ 
Захожу в магазин - полки реально пустые: круп нет, молочки нет, туалетной бумаги нет. Устроил скандал.
Дали пи...дюлей, выгнали из магазина. Сказали - мебельный магазин.
комментарии
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болт | 01.04.2020 13:42
Вранье!!! Мебельные магазины не работают!
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