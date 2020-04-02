ещё! выкл. сиськи
« mxx: https://youtu.be/MPmLy_fROYo »
02.04.2020 01:36 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Грабитель вломился в квартиру, в которой он застал женщину и мужчину.Связал женщину и, угрожая ножом, потребовал от мужчины все ценности, что были в доме.
Мужик со слезами на глазах:
-Братан, умоляю тебя, бери что хочешь, но умоляю — развяжи и отпусти её.
-Что, так любишь свою жену?
-Нет, эта соседа, моя скоро придёт.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 106908 | ваш уровень доступа: гость
в настоящий момент ресурс может работать чуть менее, чем полностью, так как наш хостинг провайдер немного приуныл. мы верим в лучшее и надеемся на его скорейшее выздоровление. приносим извинения за сложившиеся обстоятельства
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 231 / 367| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer