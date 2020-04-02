02.04.2020 01:36 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Грабитель вломился в квартиру, в которой он застал женщину и мужчину.Связал женщину и, угрожая ножом, потребовал от мужчины все ценности, что были в доме.

Мужик со слезами на глазах:

-Братан, умоляю тебя, бери что хочешь, но умоляю — развяжи и отпусти её.

-Что, так любишь свою жену?

-Нет, эта соседа, моя скоро придёт.