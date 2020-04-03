03.04.2020 06:35 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от 28 июня 1967 года после выступления в Билокси, штат Миссисипи, Мэнсфилд вместе с Сэмом Броди (он был ее агентом и партнером), личным водителем Ронни Харрисоном (ему было всего 20 лет) и тремя детьми сели в автомобиль Бьюик Электра 1966 года и направились в сторону Нового Орлеана. Там актриса должна была выступить на дневном телевизионном шоу. В 2:25 ночи Бьюик на большой скорости влетел в медленно ехавший грузовик с прицепом, который разбрызгивал инсектициды от комаров. В результате столкновения, легковой автомобиль зашел под грузовик почти на две трети своей длины. Крышу срезало словно консервным ножом и трое взрослых, сидевших на переднем сидении, погибли сразу, дети же, спавшие сзади, к счастью, почти не пострадали.



После трагической смерти Мэнсфилд Национальное управление по безопасности дорожного движения ввело стандарт обязывавший все грузовики с полуприцепами иметь дополнительный бампер (красно–белый на фото), который так и называется — Mansfield bar (бампер Мэнсфилд). Позже стандарт стал общемировым. Бампер не спасает от столкновения, но не дает автомобилю залететь под грузовик.

Джейн Мэнсфилд, Mansfield bar, бампер, фура, полуприцеп

