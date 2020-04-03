03.04.2020 14:20 | тексты от sgn | комментарии: 1 ↓ от Вот уж действительно, в России введён режим «ХЗ».

Так можно выходить на улицу или нет? Хуй знает.

Какие законы регламентируют эти ограничения? Хуй знает.

А если по пути в аптеку забежишь за кофе, это нарушение? Хуй знает.

А на машине ездить можно, или тебя автоматически оштрафуют? Хуй знает.

А что является адекватной причиной для того, чтобы нарушить самоизоляцию? И кто определяет эту адекватность? Хуй знает.

Как людям, живущим вне интернета и гаджетов, получать qr-коды для выхода на улицу? Хуй знает.

Чем нерабочий месяц отличается от карантина, а чрезвычайная ситуация от чрезвычайного положения? Хуй знает.

Кто в этот месяц будет платить бизнесу деньги, чтобы бизнес платил зарплаты своим сотрудникам? Хуй знает.

Куда звонить и как проверить, если ты, как тебе кажется, подхватил вирус? Хуй знает.

Кто управляет страной в режиме хуй знает? Хуй знает.

[Roman Super]

положение, ХЗ

