ещё! выкл. сиськи
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03.04.2020 14:20 | тексты от sgn | комментарии: 1  ↓ 
Вот уж действительно, в России введён режим «ХЗ».
Так можно выходить на улицу или нет? Хуй знает.
Какие законы регламентируют эти ограничения? Хуй знает.
А если по пути в аптеку забежишь за кофе, это нарушение? Хуй знает.
А на машине ездить можно, или тебя автоматически оштрафуют? Хуй знает.
А что является адекватной причиной для того, чтобы нарушить самоизоляцию? И кто определяет эту адекватность? Хуй знает.
Как людям, живущим вне интернета и гаджетов, получать qr-коды для выхода на улицу? Хуй знает.
Чем нерабочий месяц отличается от карантина, а чрезвычайная ситуация от чрезвычайного положения? Хуй знает.
Кто в этот месяц будет платить бизнесу деньги, чтобы бизнес платил зарплаты своим сотрудникам? Хуй знает.
Куда звонить и как проверить, если ты, как тебе кажется, подхватил вирус? Хуй знает.
Кто управляет страной в режиме хуй знает? Хуй знает.
[Roman Super]

комментарии
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генацвали | 03.04.2020 15:21
на украине та же хуйня )))
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