ещё! выкл. сиськи
« WWWolfy: https://maxxbay.livejournal.com/26962638.html »
04.04.2020 00:57 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
- У вас есть книги по садомазохизму?
- Конечно, очень много.
- Киньте мне две прямо в морду!
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 106984 | ваш уровень доступа: гость
в настоящий момент ресурс может работать чуть менее, чем полностью, так как наш хостинг провайдер немного приуныл. мы верим в лучшее и надеемся на его скорейшее выздоровление. приносим извинения за сложившиеся обстоятельства
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 231 / 371| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer