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04.04.2020 10:38 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Собянину теперь всю заразную плитку на незаразную перекладывать
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kikos06 | 04.04.2020 11:27
Так эта падла и без заразной по два раза в год перекладывает))
dimas | 04.04.2020 11:46
Я бы написал так: "Вот вы всё смеётесь, а Собянину теперь всю заразную плитку на незаразную перекладывать."
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