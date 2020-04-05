ещё! выкл. сиськи
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05.04.2020 06:37 | картинки от therapy | комментарии: 0  ↓ 
"У окошка", 2010 г. Холст, масло.

Художник присоединяется к арт-акции Союз Художников России «Вид из окна». Работа давняя, написана, как утверждает автор, практически с натуры, только занавески там были синие.
431x600, 77 Kb / картина, окно, собаки, весна, Левченко

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