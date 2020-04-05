ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://bit.ly/2xSMd8U »
05.04.2020 06:55 | тексты от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Кредитные каникулы, которые россияне могут взять из-за эпидемии коронавируса, не являются бесплатными: проценты по кредиту в льготный период продолжают начисляться. Об этом сообщили в Центробанке России, передает РИА Новости.
https://bit.ly/34agzQw

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 05.04.2020 06:57
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 107010 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 205 / 372| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer