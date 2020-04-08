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08.04.2020 11:39 | прочее от mxx | комментарии: 14  ↓ 

1080x1350, 191 Kb / горя, костер, снег, зима, бокал

комментарии
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pol | 08.04.2020 13:28
хочу здесь жить!
arakchi | 08.04.2020 14:07
хм, бокал пивной, а налито вино. Впрочем я так же делаю.
Mishastik | 08.04.2020 14:08
Наоборот
Бокал то винный, под бордо вроде. Но часто в такие наливают пиво)
pol | 08.04.2020 14:50
винный
Real McCoy | 08.04.2020 14:59
pol (13:28), разве что после пандемии. Это - Италия.
pol | 08.04.2020 15:05
Real McCoy (14:59), это загород, дома далеко друг от друга и редко. поди не страшно)
Murrzik777 | 08.04.2020 16:40
pol (13:28), снег сойдёт, свисти. Подтянусь )
pol | 08.04.2020 16:42
Murrzik777 (16:40), ок)
pol | 08.04.2020 16:43
с тебя пиво)
Murrzik777 | 08.04.2020 16:46
pol (16:43), и шампуры. Мангал уже есть )
Damsel | 08.04.2020 17:20
Это винный бокал. Инфа 146% )
arakchi | 08.04.2020 17:37
Ну я исходил из того, что это очень похоже Teku (http://www.ffglass.ru/catalog/teku), а он пивной. Аналогичные формы для винных мне не известны, но я могу быть не прав, ибо не знаток. Хотя товарищ любитель вина тоже не признал его за винный.
pol | 08.04.2020 17:44
arakchi (17:37), для каждого вида вина свой бокал https://winestyle.ru/articles/ ... essories/wine-glass-guide.html
Real McCoy | 08.04.2020 18:22
pol (15:05), Это один из самых понтовых итальянских лыжных курортов в Швейцарских Альпах. Так что осторожнее там :)
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