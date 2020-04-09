ещё! выкл. сиськи
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09.04.2020 14:43 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

640x662, 49 Kb / Работодатель, правительство, люди, круг, капитализм, кризис, коронавирус, карантин

комментарии
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akel | 09.04.2020 14:51
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Safich | 09.04.2020 15:33
"Режим повышенной готовности" уже в юридическом обиходе.
У меня уже 4 письма о форс-мажоре от клиентов на отсрочке...

Даже где-то в начале недели читал, что РСПП или какая-то схожая структура в Московской Области, помогает писать такие письма
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