10.04.2020 14:33 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Мужик привел жену в поликлинику сдать анализы.

Через два дня с больницы звонит врач и сообщает:

«К сожалению мы перепутали результаты анализов Вашей супруги с другим пациентом и теперь не уверены у нее либо коронавирус, либо болезнь Альцгеймера.

Муж — «Доктор, так что же мне в таком случае делать?»

«Выйдите с ней на прогулку подальше от дома и оставьте ее там одну. Если она найдет дорогу обратно домой, не открывайте ей дверь!»