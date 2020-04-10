10.04.2020 19:15 | тексты от nevrika | комментарии: 0 ↓ от И тут я ему говорю:

— Слушай, последнее время ты постоянно ведешь себя неадекватно. К чему это все?

Он посмотрел на меня с легким недоумением и задумчиво почесал подбородок.

— Понимаешь, дружище, люди, в большинстве своем, придерживаются, скажем так, медианного бихевиоризма, проще говоря, не выебываются. Социум рассматривает индивида, старающегося максимально не отсвечивать, как хикикомори — тихоню и задрота. Те же индивиды, которые значительно не соответствуют общепринятому среднему уровню, классифицируются как девиантные личности — юродивые и ебанутые на всю голову.

Человек — существо социальное, с каменных веков каждый из нас инстинктивно стремится привлечь внимание общества для повышения своего шанса на выживание. Естественно, что в наше время люди, активно выделяющиеся на фоне общей массы, имеют больший шанс не столько на выживание (мы же не дикари), сколько на продвижение в социальной иерархии.

А теперь представь ситуацию, когда в результате действия тех или иных факторов медиана адекватности общества сместилась немного вверх. Когда все граждане немного того — отъехали по шкале, так сказать. В этом случае для максимального выделения на общем фоне приходится прикладывать намного больше усилий.

Вот и ответ: мое поведение абсолютно точно соответствует общей парадигме метаморфоз, происходящих вокруг нас. Проще говоря, мне приходится быть чуть более ебанутым, чем обычно, нависая над серыми массами. И, вообще, меня удивляет тот факт, что ты это заметил, уж не опускаешься ли ты на дно?

Я вскипел:

— Извини, но срать среди квартиры — это уже перегиб, карантин карантином, но ты уж совсем тюкнулся!

Он встрепенулся:

— Але, дядя, держи себя в руках и не забывай, что говоришь с котом!

Артем Донченко.