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11.04.2020 11:14 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Гонка на одноколёсных роликовых коньках, 1923 год, Франция
1359x956, 251 Kb / ч/б, гонка, ролики, колесо, Франция, соревнования

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