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14.04.2020 11:24 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Работал "компьютерным техником" по вызову примерно год и навидался много странностей. Плюшкины-собиральщики всякого дерьма и мусора, старички с очень интересными сексуальными фантазиями, богатые топ-менеджеры с тумбочками, полными гей-порно, и т.д.
Но самой странной была квартира одного старика с игрушечной железной дорогой, протянутой через все комнаты. Кое-где даже в стенах были проделаны дырки, чтоб поезд мог проехать. Целью всей этой инсталляции было помочь его большому попугаю.
Оказывается, у того был врожденный дефект, из-за которого он не мог летать, поэтому ему сделали эту железную дорогу, чтоб он мог кататься по всей квартире и таким образом развлекаться.
Всё это может показаться вам не особо странным, но дайте я вам обрисую мизансцену: вы 19-летний студент, подрабатывающий ремонтом компов, приехали по вызову. Вы уже почти закончили работу, когда вдруг слышите характерный стук колес поезда по рельсам. Оборачиваетесь и видите проезжающий игрушечный поезд. На борту сидит внушительного размера птица, которая смотрит вам в глаза и говорит: "Чух-чух, пидрила ебаная" и исчезает в другой комнате.
Это был самый сюр всей моей жизни.
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