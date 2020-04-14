ещё! выкл. сиськи
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14.04.2020 11:42 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Звонок в дверь. По сложной траектории иду открывать. На пороге Путин. "Пили?" - спрашивает. "Пил, Владимир Владимирович" - отвечаю. "Я вам пива принёс, поправляйтесь. И щуки вяленой. Сам ловил. Надо будет - ещё принесу. Только карантин не нарушайте".
Хороший он мужик, всё-таки.
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