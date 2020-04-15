ещё! выкл. сиськи
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15.04.2020 00:12 | тексты от Лелик | комментарии: 0  ↓ 
По оценке специалистов ВОЗ в ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка из Африки, ежиного поноса и муравьиного триппера. Особую тревогу эпидемиологов вызывает угроза распространения австралийских штаммов утконосьей шизофрении и кенгуриного геморроя. Но самым опасным вирусом ученые считают козлиную импотенцию, которая хоть и не является смертельным заболеванием, грозит человечеству полным вымиранием.
Вслед за птичьим гриппом нас ожидают такие страшные заболевания, как тараканья краснуха, кошачий насморк, собачий сколиоз и китовая диарея. Угроза хомячкового сифилиса сильна, как никогда прежде. Ученые на данный момент исследуют, какие беды может нам доставить песец... Исследования -"что нам несёт песец" затруднены, так как известно о его способности подкрадываться незаметно.

стырено с необьятных просторов тырнета
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