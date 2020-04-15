ещё! выкл. сиськи
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15.04.2020 14:00 | сиськи от mxx | комментарии: 7  ↓ 

1000x813, 105 Kb / черное, девушки, фонари, каблуки, набережная, брюнетки, фатхеевы алина и аделина

комментарии
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supershmel | 15.04.2020 14:41
хач и шлюшки
kikos06 | 15.04.2020 14:53
Пиздец, тупые бляди...
pol | 15.04.2020 15:41
kikos06, supershmel, это наркоманки понаехавшие! не, а почему к вам не пристебется никто и никогда за то, что вы и другие мужчины на блоге каких-нить девок покритикуете? хотя это довольно часто бывае. а только ко мне, когда мне не нра чьи-нить силиконы, или крысиная мордаха?
supershmel | 15.04.2020 15:50
pol (15:41), просто вот я или условный кикос смотрим на этих барышень и видим .. переменную Х, а ты видишь какую то переменную Y, которую мы не видим или не считае5м минусом. поэтому твоя критика идёт в разрез с нашим виденьем. о чем мы и сообщаем в комментарии
pol | 15.04.2020 17:14
supershmel (15:50), вооот! я пытаюсь примерно это же объяснить некоторым здесь, но они утверждают, что я закомплексованная завистница, отрицая при этом то, что могут меня этим задеть и говоря "я не грубил"
supershmel | 15.04.2020 17:54
pol (17:14), ну как бы я не сторонник накидывать чисто по полу. но имхо замечаю одну особенность. например фемки (текущего образца) хейтят красивых девушек во всех областях. от 3д сисек в играх, до знаменитостей. мотивируя, что обычные страшные тянки комплексуют. что на мой взгляд дурь полнейшая. например я такой глянул боевик с арнольдом/скалой/крепким орешком и такой "ааа они там такие крутые накачанные, меня это ущемляет я комплексую из за них" ну это же пиздец. как одно с другим связано. а у тянок часто весьма реальная ненависть к тянкам в мониторе. поэтому когда говорят "но они утверждают, ..." может не совпадать с реальностью, но от жизни не оторвано
pol | 15.04.2020 18:50
supershmel (17:54), вот пример моей реакции на красивых женщин BLOG:)138963 и вот на не красивых, причем там есть солидарные с моим мнения до которых просто зассыковали пристебаться))) BLOG:)139006&back=0
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