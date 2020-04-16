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16.04.2020 00:44 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Имбирь смотрит на биткоин как на говно
комментарии
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Bilir | 16.04.2020 02:42
Ну, имбирь, пожалуй, в первом ряду сидит. Но в зале также:
- лимон с чесноком, понятно
- туалетная бумага
- zoom
- санитайзеры с масками для лица (рядом с имбирем где-то рядом сидят)
В общем, зал битком...
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