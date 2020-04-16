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16.04.2020 21:24 | тексты от Лелик | комментарии: 4  ↓ 
Карантин. Москва. В самом дальнем углу столицы стоит инфекционная больница, куда скорыми свозят всех заражённых. Там их сортируют, тяжёлых везут в палаты, а тех, кто болеет в лёгкой форме, отправляют болеть домой. На метро. ... Москва. Карантин.

это правда?
комментарии
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Bilir | 16.04.2020 22:02
Их обычно забирают родственники, но если такой возможности нет, то, да, добираются сами. По правде, с трудом верю, что где-то по-другому и при такой пандемии будут ресурсы тратить на то, чтобы скорая развозила по домам. Да и преувеличивать не стоит тоже - это все-таки не сибирская язва или чума по заразности.
Гаткий | 16.04.2020 22:07
в инфекционную больницу не везут легких зараженных. Либо тяжелые случаи легочной недостаточности, не важно есть ли подтверждение, либо болеешь изначально на дому.
тесты на новую инфекцию сдаются так же на дому.
ИМХО, вброс.
Bilir | 16.04.2020 22:11
Гаткий (22:07), все верно, но при осложнении их могут увезти для процедур. Если форма не тяжелая, то держать на стационаре не будут, отправят обратно домой. Но что касается текста, то, да, составлено по методичке Геббельса :)
supershmel | 16.04.2020 22:44
Bilir (22:11), >по методичке Геббельса :)
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