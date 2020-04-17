ещё! выкл. сиськи
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17.04.2020 18:54 | тексты от pol | комментарии: 0  ↓ 
- Тьоть Галя, а чого ваш чоловік так кричить за хатою?
- Зуби лізуть.
- Які зуби?.. Йому ж 50!
- Вставні, вчора проковтнув...

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