ещё! выкл. сиськи
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17.04.2020 20:33 | тексты от mxx | комментарии: 4  ↓ 
Когда я иду в магазин покупать коньяк, я всегда беру 1 кг муки, чтобы все думали, что я буду печь "Пьяную вишню".
...
Никому не надо 60 кг муки?
комментарии
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kikos06 | 17.04.2020 20:56
Уважаемый, не в обиду, пости жопы.
Bilir | 17.04.2020 21:51
kikos06 (20:56), вот не соглашусь. В наше время, когда сплошные мемы и демы, хороший свежий смешной анекдот - более чем достойно внимания.
kikos06 | 17.04.2020 22:02
Bilir (21:51), беру свои слова обратно, так как читал в дороге, до конца не дочитал, да, смешно... Уважаемый , не в обиду, пости мемы , прекращай постить жопы!
dimas | 17.04.2020 22:16
а вишню почём продаёшь?
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